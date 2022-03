PRIMAVERA - Lazio, al Fersini con l'Ascoli conta solo la vittoria: Luka Romero in campo?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ha scherzato col fuoco la Lazio Primavera. Per non bruciarsi sul più bello, a fine stagione, non può più sbagliare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oggi al Fersini arriva l'Ascoli (fischio d'inizio alle 11.30). E dopo le due sconfitte di fila contro Reggina e Cesena, per i biancocelesti conta solo la vittoria. Proprio i romagnoli, che invece hanno inanellato cinque successi consecutivi e saranno impegnati in questo turno a Perugia, hanno sfilato il primo posto in classifica alla Lazio nonostante la gara in meno disputata dai ragazzi di Calori. Per la sfida odierna, l'allenatore dovrà rinunciare ad Adeagbo, Ruggeri, Coulibaly e De Santis. Tra i convocati, però, c'è la possibilità di rivedere Luka Romero. La decisione verrà presa in extremis, ma l'argentino potrebbe esser inserito nella lista e sfruttare le due partite in casa di "piccoli" e "grandi", in programma oggi e lunedì sera. Non è riuscito a sbloccarsi nei match giocati con la Primavera, potrebbero servire i suoi gol per la rincorsa alla promozione diretta.

