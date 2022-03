Calciomercato Lazio, Sarri non molla Vecino ed Emerson Palmieri: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Mentre sembra riscaldarsi la pista Romagnoli, altri due profili continuano a esser ben presenti nella testa di Maurizio Sarri. Si tratta di Vecino ed Emerson Palmieri. Il primo lascerà l'Inter a fine stagione. È in attesa dell'offerta migliore, non solo in termini economici. L'allenatore della Lazio ci ha lavorato nel 2014/15, ora ha trent'anni e il suo acquisto può essere conveniente sotto ogni punto di vista. Il cartellino non va pagato e rimane un giocatore che, se in forma, garantisce un buon rendimento. Se ne era parlato a gennaio, Sarri spera di riaprire i discorsi per giugno, sempre che nel frattempo Vecino non accetti offerte da altri club. All'Inter sta giocando pochissimo, nel suo score sono segnate 21 presente, solamente una da titolare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha mercato all'estero ma resterebbe volentieri in IItalia e, soprattutto, riabbraccerebbe Sarri.

EMERSON - L'altra pista è decisamente più complicata. Si tratta sempre di una vecchia conoscenza di Sarri, e proprio lui considera Emerson Palmieri il rinforzo ideale a sinistra. Tuttavia, il Lione pensa di riscattarlo in estate, evitandogli il ritorno al Chelsea. Anche a gennaio era stato vicino al passaggio in Inghilterra poiché il suo club era a corto di terzini. Lui rifiutò: "Non sono tornato al Chelsea perché avevo promesso a Juninho che sarei rimasto per una stagione. Sono un uomo di parola, mi piace stare al Lione". Proprio la "concorrenza" della società francese, che vanta un "diritto di riscatto prioritario fino alla fine della finestra di mercato dell'estate 2022", appare l'ostacolo più importante per farlo approdare a Roma.

