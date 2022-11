Argentina, Scaloni può sorridere: novità sulle condizioni di Messi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sospiro di sollievo per Lionel Scaloni. Nei giorni scorsi, a un passo dal Mondiale, Messi aveva fatto preoccupare l'intera Argentina e lo stesso ct perché aveva svolto un lavoro differenziato, senza mai toccare il pallone. Come riporta il quotidiano Olè - noto quotidiano sportivo - la Pulce è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Da quanto trapela dall'Argentina, l'attaccante del Paris Saint-Germain è perfettamente recuperato dopo alcuni acciacchi fisici e così, sarà pienamente a disposizione del ct Scaloni per l'esordio dell'albiceleste contro l'Arabia Saudita, in programma martedì.