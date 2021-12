Armini tramanda la Lazio: "Piccoli lazialotti crescono" - FOTO

La fede laziale è una tradizione e come tale si tramanda. E chi meglio di un tifoso della Lazio come Nicolò Armini è in grado di farlo? Il difensore sta vivendo una nuova esperienza al Piacenza in prestito, ma il cuore resta a piene tinte biancocelesti. E su Instagram ha postato tra le sue storie una foto con un bambino in braccio e ha aggiunto la didascalia: "Piccoli lazialotti crescono", con tanto di cuore celeste. A casa Armini la fede calcistica è una e una sola e ai più piccolini va tramandata da subito.