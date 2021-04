Arsenal, Aubameyang e il no alla Superlega: "Grande giorno per la giustizia sociale"

Dopo la morte sul nascere del progetto Superlega anche Pierre-Emerick Aubameyang ha deciso di dire la sua. L'attaccante dell'Asenal, una delle squadre direttamente coinvolte, si è dichiarato felice per la decisione: "La scorsa notte mi sono emozionato un po' troppo. La conclusione è che ieri è stato un grande giorno per il calcio e i nostri tifosi e un giorno ancora più importante per la giustizia sociale", ha scritto il giocatore su Twitter.