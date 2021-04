AstraZeneca, trombosi e vaccino sono correlati: i dettagli

Continuano gli studi e gli approfondimenti sui vaccini e in particolar modo su AstraZeneca finito sotto la lente d'ingrandimento a causa delle trombosi che seppur rare sono presenti in alcuni soggetti che si sono sottoposti alla prima dose. In attesa che l'Ema si pronunci in merito e mentre sempre più paesi hanno limitato o chiesto lo stop dello stesso il responsabile dei vaccini Marco Cavaleri, intervistato da il Messaggero, ha di fatto confermato che ci sia un nesso tra la somministrazione del vaccino e le trombosi causate.

