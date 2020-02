Atalanta, Djimsiti: “In campionato può succedere di tutto, la Lazio lotta per lo Scudetto…”

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, si è espresso sul prossimo match contro la Roma, in programma domani sera all’Atleti Azzurri d’Italia. Nell’intervista, riportata nella rassegna stampa di Radiosei, ha aggiunto un parere sul torneo di Serie A, quest’anno più equilibrato ed interessante che mai, citando la Lazio per far comprendere quanto, spesso, l'inaspettato possa diventare realtà: “In questo campionato può succedere di tutto, basti pensare alla Lazio in lotta per lo Scudetto”.

