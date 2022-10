Atalanta, il solito Gasperini: "Non siamo in Europa per colpa della Var"

TUTTOmercatoWEB.com

"L'anno scorso avevamo avuto 16 episodi da Var contro in 13 partite, quest'anno uno a favore a Genova. Non lo dice nessuno, ma per questo noi siamo fuori dall'Europa". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, riavvolge il nastro e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Forte del primo posto in classifica, il tecnico della Dea torna a parlare degli arbitri che secondo lui non avrebbero permesso ai bergamaschi di giocare le coppe. Per avvalorare la sua tesi, il tecnico elogia tutti i casi dello scorso anno: "Solo con la Fiorentina, nelle tre partite del 2021-2022, 2 rigori inventati contro, 2 gol regolari annullati e 1 irregolare concesso alla Fiorentina nella sfida di Coppa Italia. Per questo ero stato zitto tre-quattro mesi prima delle partite, sono denunce che portato avanti da solo. Ed essere primi adesso è una bella soddisfazione, dà una energia e motivazioni incredibili, una maglia rosa tenuta da otto partite". Gasperini fa i complimenti ai suoi giocatori e parla anche delle assenze con Zapata che è prossimo al rientro e potrebbe esserci contro la Lazio: "Ho visto quel qualcosa di più che serviva per vincere anche in casa. Sul piano dell'energia e sul piano tecnico la squadra m'è piaciuta. Lookman mi ha dato l'impressione giusta da subito, un giocatore molto utile, ma non faccio classifiche. Siamo stati bravissimi tutti, anche a interpretare la gara in sofferenza. Non abbiamo corso molti rischi, Sportiello non ha fatto chissà quali parate. Ventenni come Soppy, Scalvini e Hojlund sono il simbolo della crescita di una squadra completamente diversa da quella dell'anno scorso: ci sono Ilicic, Freuler, Pessina e Palomino in meno, eppure non prendiamo gol, abbiamo la miglior difesa e davanti stiamo facendo a meno di Zapata, che forse sarà pronto fra due settimane".