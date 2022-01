Atalanta-Inter, Gasperini e Inzaghi non si fanno male: pari a Bergamo

La domenica di Serie A si chiude con il pareggio 0-0 tra Atalanta e Inter. Nonostante il risultato, al Gewiss Stadium va in scena un match divertente e ricco di occasioni che nessuna delle due squadre riesce a sfruttare. Nel primo tempo l'opportunità più ghiotta è sui piedi di Sanchez che però viene fermato da un Musso superlativo. Nella ripresa anche la Dea si scuote e va vicino al gol con Muriel e Pasalic. Gli ospiti rispondo con Dzeko e D'Ambrosio ma nessuno riesce a gonfiare la rete. Il match tra Gasperini e Inzaghi, che ci avevano abituati a tanti gol ed emozioni, finisce a reti bianche. Un punto a testa in classifica con la Dea che sale a quota 42, con una partita in meno, e l'Inter resta saldamente al primo posto con 50 punti.