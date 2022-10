Atalanta - Lazio, Casale: "Gara incredibile, ora il salto di qualità in Europa"

Una prestazione eccezionale quella della Lazio. La squadra di Sarri si è imposta a Bergamo battendo per 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson. Queste le parole di Nicolò Casale al termine della gara ai microfoni di Lazio Style Radio: "Non subire gol per noi è una grande emozione. Merito di tutti, perchè è stato fatto un grande salto di qualità e lo stiamo dimostrando ogni volta. Ultimamente è dura farci gol. Era dura ma abbiamo fatto un gran passo in avanti. Siamo in Serie A troviamo giocatori forti sia fisicamente che tecnicamente quindi bisogna adattarsi a tutto. Si lavora in settimana cercando di portare in campo quello che abbiamo appreso. Siamo venuti qui e abbiamo atto una gara incredibile, abbiamo trovato il miglior campo della Serie A e sono uscite tutte le nostre qualità al contrario del campo dell’Olimpico. Questa sera abbiamo dato un segnale importante".

IMMOBILE - "L’infortunio una pugnalata per tutti. Sappiamo i suoi numeri, ma il mister ci ha chiesto di non pensarci se volevamo fare il salto. Attaccarci a queste cose sarebbero state solo scuse".

EUROPA - “La differenza con il campionato è a volte non siamo scesi in campo con la testa giusta. Metti anche le fatiche del campionato e giocare ogni tre giorni. Dobbiamo fare un salto di qualità adesso in Europa League dopo averlo fatto oggi in campionato”.