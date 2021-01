Atalanta - Lazio, i convocati biancocelesti: out Caicedo, Strakosha e Cataldi

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Atalanta in programma oggi alle 15:00 al Gewiss Stadium. Simone Inzaghi, come da previsione, non potrà contare su Caicedo, Cataldi e Strakosha oltre a Luiz Felipe. Di seguito la lista completa.

Portieri: Alia, G. Pereira, Reina;

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, A. Pereira;

Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi.