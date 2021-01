Atalanta - Lazio, l'esultanza delle wags biancocelesti: "Siete grandi!"

Una partita quasi perfetta, il risultato parla chiaro. La Lazio non sbaglia il secondo appuntamento settimanale contro l'Atalanta e porta a casa tre punti importantissimi per la classifica e il proseguo del campionato. Fra le prime ad esultare per la vittoria, le wags biancocelesti, capitanate da Gaia Lucariello. La moglie di Inzaghi ha scritto: "Grande Lazio", seguita da Patricia, moglie di Luis Alberto: "La Lazio mia!". Chiude un'altra spagnola, Yolanda, compagna di Pepe Reina, che si è lasciata andare a un incoraggiante: "Daiiii!".