Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Acerbi spera nel rientro

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - LAZIO - Dopo aver raggiunto il ventunesimo risultato positivo di fila, la Lazio, nel prossimo week-end calcistico (rinvio permettendo), dovrà vedersela con l'Atalanta, reduce dalla goleada in casa del Lecce. Tanti i nodi ancora da sciogliere per mister Simone Inzaghi, a partire dalle condizioni di Francesco Acerbi. il difensore sta facendo di tutto per riprendere il proprio posto al centro della difesa. Nel caso in cui dovesse dar forfait toccherebbe, probabilmente, ancora a Luiz Felipe, in compagnia di Patric e Radu. L'altro ballottaggio riguarda l'attacco, con Correa e Caicedo candidati a ricoprire il ruolo di spalla di Ciro Immobile. Ad oggi, considerando anche la scelta dell'allenatore nel match contro il Bologna, il 'Tucu' è in vantaggio. Dubbi anche per Gasperini, alle prese con alcune defezioni: le condizioni di Djimsiti sono da valutare, con Castagne pronto a sostituirlo nel caso non dovesse farcela. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Zapata è in vantaggio su Muriel e Malinovskyi.

Atalanta - Lazio

Serie A 2019/20 - 27ª giornata

Gewiss Stadium - sabato 7 marzo, ore 18.00

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Czyborra, Bellanova, Okoli, Malinovskyi, Tameze, Colley, Castagne, Muriel. All.: Gian Piero Gasperini.

INDISPONIBILI: Toloi

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Malinovskyi, Palomino, Pasalic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, A. Anderson, Patric, Parolo, Cataldi, Lukaku, Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Marusic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Lazzari

