Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Patric in vantaggio su Musacchio, ci prova Luis Alberto

C'è poco tempo per pensare all'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, a distanza di pochi giorni la Lazio ha già la possibilità di rifarsi in campionato. Domenica al Gewiss Stadium (ore 15:00) Simone Inzaghi ritroverà alcuni titolari lasciati in panchina mercoledì. In primis Immobile e Correa che formeranno la coppia d'attacco, con Caicedo che tornerà tra i convocati. In difesa Radu prenderà il posto di Hoedt con Acerbi che tornerà in posizione centrale, mentre sulla destra Patric sembra in vantaggio sul neo arrivato Musacchio per partire dal primo minuto. Dovrebbe partire titolare anche Luis Alberto, tornato ad allenarsi in campo e le cui condizioni andranno monitorate, così come Milinkovic che è apparso affaticato ma dovrebbe stringere i denti. Nella Dea Gasperini punterà sui ritorni dal primo minuto di Ilicic e Zapata oltre a De Roon a centrocampo. Squalificato Gosens, da verificare anche le condizioni di Hateboer, non convocato per la gara di Coppa Italia, e di Pasalic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina, Ilicic; Zapata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.