Atalanta - Lazio, ora Immobile conta sui tifosi: il dato al Gewiss Stadium

Una partita tosta, ostica, con tanta rivalità in campo, specie se le due squadre sono altissime concorrenti in classifica. Domenica 23 ottobre il Gewiss Stadium si riempirà in occasione di Atalanta - Lazio. La squadra biancoceleste è chiamata a rispondere ad una grandissima prova di coraggio. L'assenza di Ciro Immobile peserà senza alcun ombra di dubbio. Mentre Sarri pensa alle possibili soluzioni da attuare nel tridente offensivo c'è un aspetto che non si può sottovalutare. L'infortunio del capitano della Lazio, nonché il primo trascinatore della squadra, ha spezzato gli animi dei tifosi. In un'assenza che non ci voleva, quando il tecnico toscano ha dovuto fare a meno del suo bomber, la scorsa stagione sono arrivate 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 8 partite. Domenica sera sarà una partita delicatissima, una squadra orfana del proprio leader non è quello che in genere si aspetti un'armata in battaglia senza il proprio comandante. Però è pur vero, che anche nelle situazioni difficili riesce a venir fuori il grande carattere e voglia di vincere non solo per il proprio popolo ma anche per chi non può essere lì. Ed è per questo che i tifosi, vista la delicata situazione hanno voluto dare un loro contributo. Al Gewiss Stadium sono attesi ben 1200 sostenitori della Lazio, la sensazione è che il numero possa aumentare sempre più. C'è un obbiettivo da centrare, ovvero, rendere impossibile la sconfitta e portare Sarri e i suoi uomini alla vittoria. Il successo passa da qui.