Atalanta - Lazio, Reina: "Siamo consapevoli e sicuri, ma dobbiamo essere più attenti in difesa"

A difendere i pali della Lazio sarà ancora Pepe Reina. Complice sicuramente l'infortunio di Strakosha, ma va considerata la sicurezza che lo spagnolo infonde. L'estremo difensore è intervenuto a Lazio Syle Channel per presentare il match, parlando anche del percorso fatto nel girone d'andata: "Sicuramente un inizio di campionato non all'altezza, poi ci siamo ripresi e la squadra ora ha più consapevolezza e sicurezza e dobbiamo mantenere questo ritmo. Siamo due squadre che si conoscono molto bene, sappiamo entrambi cosa ci aspetta e come sarà più o meno la partita. Mercoledì abbiamo fatto una grandissima gara con tante cose positive, dobbiamo essere più solidi difensivamente e concedere molto meno all'avversario. Dovremo fare una gara simile, ma con più attenzione. Loro hanno uno stile di gioco particolare e non cambiano quasi mai, sappiamo che dobbiamo essere pronti e avere il giusto approccio con la giusta personalità".

Ai microfoni di DAZN, il portiere ha aggiunto: "Speriamo che oggi subiremo meno rispetto a mercoledì. Quando ci riusciamo siamo in grado di essere pericolosi. Io da portiere dovrò mantenere la soglia dell'attenzione alta per tutti i 90' minuti ".