Atalanta, le solite lamentele di Gasperini: "Primo gol irregolare, cosa faceva il Var?"

“Ci sono gli episodi, come sempre, che cambiano la partita. Nel primo gol abbiamo la sensazione che Pereiro la prende di mano. Le abbiamo viste tutte le immagini, sappiamo benissimo che è successo. Gli episodi pesano. La vedono al VAR, ma se non è fallo di mano questo cosa devo pensare? Abbiamo visto tre immagini e che c'è fallo di mano. Ci sono tre immagini nette e una dubbia. Sul VAR non siamo fortunatissimi in casa, non so come sia stata valutata. È netto che la prenda col braccio, poi cosa devi pensare? L’ha valutato involontario? Non lo so. Sono stati fermi qualche minuto, difficile non vedere che tocca il braccio. Probabilmente è stata interpretata diversamente”. A parlare così è Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta, nonostante le critiche alla propria squadra, si è lamentato per il primo gol di Pereiri arrivato, secondo lui, dopo un controllo con il braccio. Il tecnico ha poi aggiunto ai canali del club: “E’ stata una brutta prestazione. Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco in attacco, prendendo gol alla prima occasione. C’è anche un nuovo episodio dubbio che ci penalizza. Il fallo di mano è evidente a tutti. L’arbitro non può vederlo ma c’è il VAR che non capisco cosa abbia fatto. Poi abbiamo lasciato troppo spazio e fatto tanta confusione. Dobbiamo ritrovare l’organizzazione di gioco. Una gara del genere abbassa e non di poco le prospettive di squadra. La sconfitta ci fa male perché ci abbiamo messo tanto del nostro. La sensazione è che giochiamo, in alcuni ruoli, con poca attenzione, usando poco le fasce e facendo confusione nel mezzo”.