Atalanta - Man.City, Cancelo sul volo di Ilicic: "Non è un calcio pulito"

Gasperini stavolta non ha detto nulla. Non ha parlato di furbata, ha fatto finta di niente preferendo disquisire sulla prestazione di Ilicic. Del leggerissimo contatto tra lo sloveno e Claudio Bravo (al confronto il pestone di Palomino a Immobile in Lazio - Atalanta è una fucilata), che è costato il rosso al portiere, neanche un accenno. Anzi si è lamentato del fatto che il Manchester City abbia perso troppo tempo prima di decidere il sostituto tra i giocatori di movimento. Joao Cancelo però ai microfoni di Sky Sports non ci è andato per il sottile: "Ho visto le immagini, con il VAR è impossibile che succeda una cosa simile. Bravo non lo tocca neanche. Questo non è un calcio pulito, ma va bene, è un punto meritato. Siamo primi nel girone e mancano due partite che possiamo vincere". Gira gira il fair play a targhe alterne si paga.

