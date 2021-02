Atalanta-Napoli, il solito Gasperini: Di Bello lo espelle al 25' per proteste

Dura solamente 25 minuti la partita in panchina di Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta, infatti, è stato espulso dal campo dall'arbitro Di Bello: il motivo sarebbe da ricollegare ad un eccesso di proteste nei confronti del direttore di gara a causa di un rigore non fischiato su Pessina al 17', su una situazione convulsa che ha visto presente Mario Rui. "Non ti ho detto niente, voglio sapere che cazzo scrivi", quanto avrebbe detto il tecnico nerazzurro a commento della decisione.