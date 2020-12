Atalanta, rottura definitiva tra Gasp e Gomez: argentino non convocato per Bologna

Non sembra esserci nessun segno di distensione in casa Atalanta tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e il capitano Gomez. Anzi, la rottura sembra essere ormai definitiva: l'argentino non era stato convocato per il match contro la Roma e non ci sarà neanche per la gara di domani contro il Bologna. Seconda esclusione consecutiva quindi per il Papu che sembra sempre più lontano da Bergamo.

