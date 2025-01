Atalanta, tegola Scalvini: l'esito degli esami dopo l'infortunio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola per l'Atalanta di Gasperini che perde, per la seconda volta in stagione, Giorgio Scalvini. Stando a quanto riportato da Sky Sport il calciatore, uscito per infortunio durante la sfida di Champions contro il Barcellona per un problema alla spalla, dovrà essere operato e rimarrà ai box per circa tre mesi. Stagione quindi finita per il classe 2003 rientrato da poco dopo la lesione al legamento del ginocchio.