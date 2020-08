Atalanta, tre calciatori positivi al coronavirus: il comunicato

Ritiro iniziato anche per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia nei test a cui vengono sottoposti tutti i calciatori prima del raduno sono stati scoperti tre calciatori positivi al coronavirus, tutti asintomatici e in buone condizioni. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club: "Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'ATS".

