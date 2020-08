Serie A, c'è la data della prima giornata: ecco quando si riparte

SERIE A 2020-2021 - La Serie A vede la nuova stagione: il Consiglio Federale di Lega, andato in scena oggi in via Allegri a Roma, conferma la data di inizio della prima giornata del prossimo campionato 2020-2021 nel weekend del 19/20 settembre. Hanno presenziato alla riunione quasi tutte le componenti: il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino, quello della Lega Pro Francesco Ghirelli, della Lega Dilettanti e vicepresidente federale Cosimo Sibilia, dell'Associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri e dell'Aia Marcello Nicchi. Collegati a distanza, invece, i rappresentanti dell'Aic e il presidente della Lega di B Mauro Balata. All'ordine del giorno, il tema principale era quello legato alle date della ripartenza dei campionati. La Serie A ha di fatto confermato quanto già stabilito in precedenza, con la ripresa fissata per il 19 settembre.