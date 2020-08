Italia, Chiellini: "Speriamo che i tifosi tornino presto. Non sarà una stagione normale"

Intervenuto in conferenza stampa a Coverciano durante il ritiro della Nazionale, il capitano Giorgio Chiellini ha toccato vari temi: "Dopo i primi test, stiamo vivendo normalmente questa situazione. E' stato strano dover giocare per tanti mesi a porte chiuse, senti tutto, non c'è l'emozione che hai quando ci sono tante persone. Ci auguriamo che al più presto possano tornare i tifosi. Sembra di giocare amichevoli e invece sono partite importanti".

ITALIA - "Abbiamo tanti giovani, avranno un anno di esperienza in più. C'è tempo per trovare più amalgama. Se paragoniamo l'Italia alle altre top europee, un anno in più può aiutarci a far crescere ancora i nostri talenti".

STAGIONE DIFFICILE - "Con quello che è successo nei mesi scorsi, non possiamo parlare di una stagione normale. Lo vediamo da quel che succede, siamo anche fortunati, e tocchiamo ferro, ma nel resto del mondo ci sono situazioni molto gravi. Bisogna arrangiarsi, fare il meglio che si può in una situazione d'emergenza che si protrarrà. Se in questo anno il campionato non si fermerà, dovremo essere contenti. Sappiamo tutti che dovremo fare sacrifici: avremmo avuto bisogno di preparazione, tutti, ma di normale ora non c'è niente. Cercheremo di fare al meglio delle nostre possibilità queste partite senza accampare scuse ma dando qualcosa di più".

