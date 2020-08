Calciomercato Lazio, James Rodriguez non si allena con il Real: Everton a un passo

James Rodriguez è sempre più vicino all'Everton di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il centrocampista colombiano non si starebbe allenando nel centro sportivo del Real Madrid, testimonianza di come l'accordo tra i Toffees e gli spagnoli sia ormai a un passo. Nelle prossime 48 ore è previsto l'arrivo in Inghilterra del calciatore, il quale poi si sottoporrà alle canoniche visite mediche prima di legarsi ufficialmente al suo nuovo club.

Calciomercato Lazio, Muriqi vicino: nella foto di squadra del Fenerbahce non c'è

UFFICIALE - Lazio, Immobile rinnova fino al 2025: l'annuncio di De Martino

www.lalaziosiamonoi.it