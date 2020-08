Calciomercato Lazio, Muriqi vicino: nella foto di squadra del Fenerbahce non c'è

Si continua a lavorare sul fronte calciomercato per portare Vedat Muriqi alla Lazio, il giocatore vuole trasferirsi in biancoceleste e il Fenerbahce ha già portato in rosa il suo sostituto, Enner Valencia. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, però, il club turco non si smuove dai 20 milioni cash richiesti inizialmente e non sembra voler accettare l'offerta di 18 milioni più due di bonus proposta dalla Lazio, si dovrà trattare ancora. E intanto dalla Turchia arriva una riconferma del fatto che Muriqi sia sul piede di partenza: il kosovaro non ha posato con il resto della squadra nella foto celebrativa del giorno della vittoria, la festa turca dell'indipendenza. Il giocatore è pronto a fare le valigie e sbarcare a Roma, serve lo strappo finale.

🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/yk2eGjcL72 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2020

