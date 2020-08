Lazio, il rinnovo di Inzaghi è una priorità: vertice in settimana?

Mister Inzaghi è una delle priorità, anzi il suo rinnovo è in cima alla lista delle cose da fare con urgenza. Dopo aver di fatti blindato Ciro Immobile fino al 2026 ora tocca al tecnico che, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha il contratto in scadenza nel 2021. Il mister potrebbe anche decidere di non rinnovare e allenare così un altro anno fino a scadenza,,non sarebbe certo il massimo questa scelta dalle parti di Formello. Attualmente il tecnico guadagna 2 milioni di euro più bonus, ovviamente il suo contratto andrà ritoccato, il patron Lotito ha intenzione di proporre un prolungamento fino al 2023 (con opzione fino al 2024) con un ingaggio da 3 milioni più bonus. L'altra alternativa sarebbe quella di prolungare per un altro anno, come accaduto in questa stagione, il vertice con Lotito e Tare potrebbe svolgersi già in settimana per aggiungere a quello di Immobile anche il rinnovo di Inzaghi.

