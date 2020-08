Calciomercato Lazio, resta viva l'ipotesi Giroud: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Se Fares e Muriqi rappresentano la priorità, i biancocelesti sono sempre a caccia di un nome altisonante. Il famoso mister X internazionale con esperienza che possa impreziosire il calciomercato estivo e portare prestigio in rosa. Il nome che potrebbe tornare di moda è quello di Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea, vicino alla Lazio lo scorso gennaio, ha prolungato il suo contratto fino al 2021. La sua permanenza nei Blues, però, non è scontata visto che gli inglesi stanno facendo un mercato importante e in attacco, oltre ad Abraham, hanno aggiunto Werner e potrebbero presto abbracciare Kai Havertz. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il calciatore ha bisogno di trovare spazio in vista dell'Europeo e potrebbe decidere di cambiare aria. Attenzione però all'Inter che, su richiesta di Conte, non ha mai perso di vista il transalpino. Tutto è ancora aperto ma la pista Olivier Giroud va tenuta d'occhio.

