Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma dell'Inter per Giroud: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter torna a pensare a Olivier Giroud. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il club meneghino sarebbe tornata sulle tracce dell'attaccante francese. Dopo la lunga trattativa invernale non andata a buon fine, i lombardi avrebbero inserito il transalpino tra i possibili rinforzi da regalare ad Antonio Conte. Il Chelsea, durante il lockdown, ha deciso di esercitare una clausola del contratto della punta e di posticipare di dodici mesi la scadenza del suo contratto prevista inizialmente per giugno 2020. Tuttavia questo non indica necessariamente che il centravanti campione del mondo resterà ai Blues. Il mercato importante dei londinesi, infatti, spinge ancora più ai margini Giroud che ha già visto sbarcare a Londra Timo Werner e potrebbe vedere arrivare anche Kai Havertz. Gli spazi per lui si ridurrebbero sensibilmente. Ricordiamo che la scelta del Chelsea è stata quella di rinnovare unilateralmente per non trovarsi scoperto alla ripresa dopo lo stop per il coronavirus. Il francese ha trovato maggiore spazio, ma ora rischia di tornare nuovamente ai margini. Giroud non ha mai negato di avere un rapporto speciale con Antonio Conte, tecnico che lo ha portato ai Blues e potrebbe decidere di seguirlo in Serie A. Il giocatore resta nel mirino anche della Lazio che già a gennaio aveva provato a inserirsi, prima che Lampard fermasse tutto. Ora tutto è tornato in gioco, dove andrà Olivier? Dopo Kumbulla e Fares, si profila un altro duello tra Lazio e Inter. Chi la spunterà?

