Italia, sospiro di sollievo per Mancini: tutti negativi i calciatori presenti a Coverciano

Buone notizie per Mancini: tutti i convocati in maglia azzurra sono risultati negativi al test per Covid-19. I giocatori, arrivati ieri a Coverciano, sono stati subito sottoposti al tampone e al test sierologico, per poi essere isolati nelle camere singole fino all'esito finale. Un sospiro di sollievo per il ct, che ha già fatto a meno di Tonali ed Emerson e deve aspettare fino a domani per l'arrivo di Jorginho (in quarantena e in attesa dell'esito del tampone).