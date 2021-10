Atalanta-Udinese, Gasperini duro: “Gli arbitri sono un grande problema”

Oltre il danno, la beffa per Gianpiero Gasperini. La sua Atalanta ha pareggiato in casa contro l'Udinese con un gol nel finale di Beto. Qualche minuto prima il tecnico della Dea era stato espulso per proteste dall'arbitro Marinelli. L'allenatore piemontese è uscito dal campo su tutte le furie lanciando oggetti e poi, ai microfoni di Dazn, ha sfogato tutta la sua rabbia. Queste le sue parole: "Gli arbitri rappresentano un grande problema, la devono smettere: devono metterci la faccia e venire a spiegare le loro decisioni in tv".