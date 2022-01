Atalanta, un giocatore a rischio per la sfida con la Lazio

Nel prossimo turno di campionato la Lazio affronterà in casa l'Atalanta in un vero e proprio scontro diretto per i piani alti della classifica. I bergamaschi potrebbero arrivare alla partita di sabato senza un giocatore fondamentale per Gasperini. Merih Demiral è infatti nella lista dei diffidati e se oggi dovesse prendere un cartellino giallo durante il posticipo con l'Inter, sarebbe squalificato e non prenderebbe parte alla trasferta romana.