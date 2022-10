Atalanta | Zapata, oggi il provino decisivo. Gasperini positivo per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Out da fine settembre per uno stiramento al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, Duvan Zapata potrebbe tornare disponibile proprio contro la Lazio. Il calciatore è infatti tornato in gruppo ieri e sosterrà quest'oggi un provino nell'amichevole programmata contro il Ponte San Pietro. Dall'ambiente bergamasco e dall'allenatore Gasperini sono filtrate però sensazioni positive. Zapata, nella seduta del mercoledì, ha infatti lavorato al 100% delle sue attuali condizioni fisiche senza riscontrare dolore o problematiche. Questa sera si scioglieranno gli ultimi dubbi. Dall'ambiente nerazzurro filtra la volontà, in ogni caso, di convocarlo per la sfida al Gewiss Stadium e sfruttarlo a gara in corso per 15-20 minuti al massimo, se sarà necessario. Improbabile che sia rischiato subito titolare.