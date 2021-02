Atletico Madrid, ancora problemi per Simeone: dopo Joao Felix anche Dembelé positivo al Covid

Primo in Liga con 10 punti di vantaggio sulla seconda e ancora in corsa in Champions League. La stagione dell'Atletico Madrid sin qui è praticamente perfetta, ma adesso deve fare i conti con il Covid. Dopo Joao Felix anche Moussa Dembelé è costretto a fermarsi causa coronavirus. Simeone dovrà fare a meno di lui per le prossime gare. A dare la notizia è proprio il club con un comunicato ufficiale.