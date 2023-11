Atletico Madrid, Simeone perde pezzi in vista della Lazio: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

La vittoria contro il Feyenoord, fondamentale per l'accesso agli ottavi di Champions League, non ha portato solo belle notizie all'Atletico Madrid. Durante la partita, infatti, Simeone ha perso per infortunio il giovane centrocampista Pablo Barrios per una lesione al menisco che lo costringerà a saltare i prossimi impegni in campionato e in Europa. Nei prossimi giorni, come spiegato dalla stessa società, il giocatore sarà sottoposto a nuovi controlli medici utili per stabilire i tempi di recupero.

Le sensazioni, però, non sono positive. Il 'Cholo' teme di dover rinunciare a uno dei suoi talenti emergenti tanto nelle prossime partita di campionato, quanto nell'ultima partita del girone europeo contro la Lazio, fondamentale per tentare di confermare il primo posto in cui attualmente si trova la squadra. Di seguito il comunicato del club spagnolo.

"Dopo il suo ritorno a Madrid, il nazionale è stato sottoposto a diversi accertamenti medici. Il referto offerto dai servizi medici del club indica che Barrios presenta una lesione meniscale. Nei prossimi giorni si deciderà il trattamento definitivo per il recupero dall'infortunio".