Auronzo di Cadore, la sindaca: "Il ritiro della Lazio posticipato alla seconda metà di agosto"

Visti i cambiamenti imposti dal Covid-19 all'attuale stagione calcistica, anche i ritiri pre-campionato rimangono un'incognita. Considerando, infatti, la fine della stagione posticipata ad agosto e l'inizio della seguente a metà settembre, si pensava che i club potessero optare per una destinazione più vicina, anziché scegliere le consuete località di montagna. Nel caso della Lazio, l'ipotesi di continuare il lavoro nel Training Center di Formello sembrava essere quella più accreditata. A metterla in discussione, facendo riprendere quota alla possibilità di tornare ad Auronzo di Cadore, ci ha pensato la sindaca del Paese delle Tre Cime di Lavaredo, Tatiana Pais Becher, intervenuta ai microfoni del TgR Veneto: "Il ritiro verrà posticipato nella seconda metà di agosto e probabilmente sarà più breve. Il contratto è stato prorogato sia per la stagione 2021, 2022 e c'è l'opzione per il terzo anno 2023".

