AURONZO GIORNO 11 - Lazio, festa con i tifosi: ecco la scena da cartolina - FOTO

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

AURONZO - Fine allenamento e tutti ad abbracciare i tifosi. I giocatori della Lazio, dopo la seduta pomeridiana, sono andati a firmare autografi e non solo in massa. Lungo il lato lungo del campo ecco i calciatori intenti a scattare selfie e firmare palloni, maglie, cappelli, con i laziali divisi solo dalla rete di recinzione. Un lungo cordone in fila per una firma o una foto. Il tutto accade poco distante dallo sguardo del presidente Claudio Lotito. Il ritiro è soprattutto dei tifosi, che ogni giorno, mattina e pomeriggio, guardano e incitano la squadra di Sarri. Tra i più acclamati, ovviamente, ci sono Immobile, Milinkovic, Romagnoli e Radu. La preparazione viaggia a gonfie vele tra cori e applausi. Quella del pomeriggio è sicuramente una bella cartolina direttamente dalle Tre Cime di Lavaredo. (CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO)