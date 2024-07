AURONZO GIORNO 11 - Lazio, l’ultima amichevole. Poi il mercato e gli infortunati: il nostro TG - VIDEO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Ultima amichevole della Lazio ad Auronzo di Cadore: la squadra domani si ritroverà nuovamente allo Zandegiacomo per la seduta mattutina, per poi rientrare nella Capitale. Il ritiro si conclude con un pareggio: prima il vantaggio di Guendouzi, poi l'autorete di Lazzari. Prosegue il calciomercato, con Bellingham e Laurienté tra le piste più "calde". Infine, il punto infortunati con le ultime su Romagnoli, costretto a uscire dal campo durante il primo tempo di Lazio-Triestina. Ecco il TG della giornata a cura di Elena Bravetti.

