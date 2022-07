AURONZO GIORNO 17 - Lazio, fitto colloquio Sarri-Immobile: il bilancio del ritiro

Ultimo allenamento della Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti hanno concluso la prima parte della preparazione e dopo l'amichevole di ieri pomeriggio contro il Primorje hanno svolto l'ultima sgambata allo stadio Zandegiacomo prima della partenza. Un allenamento di scarico che si è concluso tra gli applausi dei tifosi ancora presenti sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Al termine della seduta, quando già tutta la squadra era rientrata negli spogliatoi, mister Maurizio Sarri e il capitano Ciro Immobile si sono intrattenuti in campo molto probabilmente per fare un primo bilancio di questo ritiro. I due hanno parlato per circa cinque minuti per poi lasciare il campo tra gli applausi dei supporter sugli spalti.