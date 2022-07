AURONZO GIORNO 3 - Lazio, Cancellieri sfida le acque gelide di Auronzo - VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Per il momento è l'unico nuovo acquisto della Lazio. Si è messo da subito in mostra Matteo Cancellieri, ha impressionato per fisico e doti balistiche. Quando calcia in porta, con quel sinistro, fa davvero paura. E pensare che stiamo parlando di un classe 2002. Al termine del terzo giorno di allenamenti, così come Cataldi e Zaccagni, anche l'ex Verona si è immerso nelle acque gelide del torrente che porta al lago di Santa Caterina.

