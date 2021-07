AURONZO GIORNO 8 - Lazio, Sarri mania: anche gli avversari in fila per una foto

La prima della nuova Lazio di Maurizio Sarri ha visto i biancocelesti vincere per 10-0 la Top11 Radio Club 103. Al termine dell'incontro tanto entusiasmo allo Zandegiacomo con i tifosi tutti ad applaudire i calciatori capitolini. Gli avversari, però, hanno avuto altre idee mettendosi tutti in un'ordinata fila per farsi una foto con Maurizio Sarri. Il tecnico ha ovviamente acconsentito posando per gli scatti con tutti i calciatori in maglia verde. Non solo il mister, però, perché anche Luis Alberto è stato fermato per selfie e complimenti di rito.