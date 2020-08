Auronzo, la sindaca Pais Becher: "Orgogliosa della Lazio. Complimenti per la Champions"

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, la sindaca di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher ha parlato del ritiro della Lazio di questa stagione: "Il comune di Auronzo è onorato di ospitare la Lazio per il tredicesimo anno consecutivo. Questo è un anno particolare a causa delle norme anti-Covid, quindi ringrazio per l'impegno l'organizzatore Lacchè e il vice-sindaco Zandegiacomo. Siamo un portafortuna per la Lazio, mi complimento per i risultati ottenuti la scorsa stagione".

