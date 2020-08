UFFICIALE - Lazio, le amichevoli ad Auronzo: ecco come cambia il programma

È stato appena ufficializzato sui canali del club il nuovo calendario delle amichevoli che la Lazio svolgerà nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore. La prima sarà quella contro la Triestina, in programma sabato 29 agosto alle 16.00. Il giorno dopo un altro test per la squadra di Inzaghi, che scenderà in campo domenica 30 agosto alle 17 per affrontare la Fiori Barp Mas. Altre due gare in programma la settimana seguente: si tratta di quelle di martedì 1 settembre e di venerdì 4 settembre, fissate alle 17 e alle 16, rispettivamente contro Padova e Vicenza.

Pubblicato ieri alle 18:45