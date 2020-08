Kosovo, piccolo infortunio per Muriqi: il ct non lo convoca per le prossime gare

Sui canali ufficiali della Nazionale del Kosovo, è stata pubblicata la lista dei calciatori convocati dal ct per le prossime gare di Nations League contro Moldavia e Grecia. Tra i nomi, tuttavia, non c'è quello di Vedat Muriqi, che sembra sempre più vicino all'approdo tra le fila della Lazio dopo una lunga trattativa con il Fenerbahce. La sua assenza non è passata inosservata agli occhi dei tifosi, che si sono riversati sui social per sapere il motivo della mancata convocazione del classe '94. Secondo quanto riportato dal giornalista kosovaro Arlind Sadiku, sembra che l'attaccante abbia rimediato un piccolo infortunio nel corso dell'amichevole contro l'Istanbulspor, che lo terrà fermo per le prossime 2-3 settimane. Questo avrebbe spinto il tecnico a non chiamarlo per le due partite di settembre.

