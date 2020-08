Lazio, Correa non perde tempo: il 'Tucu' prosegue l'allenamento a Roma - VD

Tra i ventotto giocatori che hanno iniziato oggi a lavorare in quel di Auronzo di Cadore non c'è Joaquin Correa. L'argentino, come spiegato dal direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino, è risultato negativo al tampone per il Covid-19 ma alcuni valori del test sierologico sono alterati. Il 'Tucu', tuttavia, non si è perso d'animo e, direttamente dalla propria abitazione, sta proseguendo l'allenamento. L'obiettivo è quello di tenersi in forma per farsi trovare pronto per il momento in cui tornerà a disposizione del tecnico. L'inizio della stagione è sempre più vicino, e non è possibile perdere tempo.

