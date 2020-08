DIRETTA - Calciomercato Lazio, è il giorno di Reina. Sirene francesi per Bastos, vicini Muriqi e Fares

REPARTO ARRETRATO - Pepe Reina è sbarcato a Roma e stamattina ha svolto le visite mediche in Paideia. È lui il primo colpo dell'estate della Lazio che ha chiuso l'operazione in pochi giorni. Lo spagnolo, dopo aver svolto tutti i test, partirà alla volta di Auronzo dove troverà i suoi nuovi compagni. Sempre nel reparto arretrato, Tare si prepara a un nuovo colpo. Kumbulla resta in cima alla lista dei desideri, ma la conferma di Conte sulla panchina dell'Inter potrebbe mantenere i nerazzurri in pole per l'albanese. L'altro nome è quello di Kim Min Jae, per il quale va registrato anche l'interesse del Psv. Il sudcoreano è valutato circa 15 milioni, un prezzo importante per un giocatore di fatto sconosciuto, vedremo se la Lazio tenterà l'affondo per lui nel caso non riuscisse a concretizzare Kumbulla.

GLI ALTRI NOMI - Sempre in entrata poi restano caldi i nomi di Fares e Muriqi, con la settimana prossima che potrebbe essere decisiva per entrambi. Per l'esterno della Spal ballano ancora 3-4 milioni, vuoto che potrebbe essere colmato da una contropartita tecnica anche se la società di Ferrara preferirebbe soldi cash. L'attaccante kosovaro invece ha subìto un piccolo infortunio che lo terrà fermo 2-3 settimane, in caso di arrivo non raggiungerà i compagni ad Auronzo. Il Fenerbahçe si sta già tutelando con l'acquisto di Enner Valencia, una conferma in più che il suo passaggio in biancoceleste è sempre più vicino. Per il centrocampo si valuta il nome di Dendonker, giocatore in forza al Wolverhampton. Il classe '95 è valutato circa 25 milioni e sarebbe un rinforzo di quantità in mezzo al campo che si aggiungerebbe a quello di Escalante. Capitolo rinnovi, Lotito ieri è piombato nel ritiro per discutere con Inzaghi e i big. C'è distanza con Acerbi che ha chiesto un adeguamento del contratto da 1,8 a 3,5 milioni.

USCITE - In uscita Caicedo resta un nome che può sbloccare la trattativa Muriqi. L'offerta dell'Al Gharafa non è ancora sufficiente per convincere Lotito, ma si lavora per concludere l'affare. Dalla Premier League va registrato l'interesse del Leeds per Lukaku e Luiz Felipe. Il brasiliano ha anche altre richieste, il prezzo fissato per lui dalla Lazio è di 30 milioni. Anche Bastos potrebbe partire, oltre al Fenerbahçe e al Başakşehir c'è il Rennes sul giocatore.