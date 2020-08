Calciomercato Lazio, grana Acerbi: distanza per il rinnovo. E l’Inter...

Avrà certamente da lavorare il patron della Lazio Claudio Lotito in questi giorni che separano la squadra dall’inizio del campionato. Oltre al mercato a tenere banco c’è anche la questione rinnovi e in particolare quelli dei big Immobile e Acerbi. Per quanto riguarda il difensore ex Sassuolo in particolare l’incontro era stato fissato dopo il termine del campionato, poi è slittato e ora potrebbe avere luogo alla chiusura del calciomercato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la richiesta da parte del giocatore è chiara: adeguamento economico del contratto che ha scadenza nel 2023 a 3,5 milioni netti di stipendio, il doppio di quanto guadagna adesso (1,8). Una cifra questa ritenuta eccessiva e che non rientra nei parametri della società biancoceleste. Vedendo infatti gli ingaggio degli altri big potrebbe venire meno l’equilibrio interno: Milinkovic guadagna poco più di 3 milioni, Luis Alberto ha rinnovato a 2,7 più bonus.

CONCORRENZA – La certezza è che per la Lazio Francesco Acerbi sia incedibile ma è anche vero che il mercato non ha mai risparmiato potenti colpi di scena. Già lo scorso anno la Juventus aveva fatto un sondaggio per il difensore dopo l’infortunio di Chiellini ed oggi anche l’Inter sembrerebbe interessato per utilizzarlo come centrale mancino di esperienza. Per ora solo supposizioni, toccherà a Federico Pastorello sedersi al tavolo con la Lazio e mediare.

