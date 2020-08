PAIDEIA - Lazio, Reina-day: il portiere in clinica per le visite - FT&VD

REINA IN PAIDEIA - Dopo lo sbarco a Roma in treno nella tarda serata di ieri, comincia ufficialmente l'avventura di Pepe Reina alla Lazio. Oggi un'altra giornata intensa per il portiere ex Napoli e Milan che alle 8.15 ha raggiunto la Clinica Paideia per completare l'iter delle visite mediche. Risonanza magnetica, visita cardiologica completa e primi test per lo spagnolo che inizierà così ad ambientarsi con l'ambiente biancoceleste. Al termine la firma e poi in giornata la partenza alla volta di Auronzo di Cadore, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ARRIVO DI REINA IN PAIDEIA, OPPURE SCORRI IN BASSO

LAZIO, REINA ARRIVA A ROMA: "SONO MOLTO CONTENTO"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE