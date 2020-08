Calciomercato Lazio, Reina arriva a Roma: "Contento di essere qui" - FT&VD

Vacanze in Spagna terminate, poi la partenza da Milano verso Roma. Alle 23.00 l'arrivo nella Capitale con il treno, dopo mezzanotte quello all'hotel River Chateau in zona Ponte Milvio. L'avventura di Pepe Reina alla Lazio è cominciata così, mercoledì mattina andranno in scena le visite mediche di rito in Paideia, poi arriverà anche l'ufficialità e la partenza alla volta di Auronzo di Cadore, dove conoscerà Inzaghi e i suoi nuovi compagni. Tutti lo aspettano a braccia aperte.

Pubblicato il 25 agosto