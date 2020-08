Calciomercato Lazio, blitz di Lotito: sul tavolo i rinnovi di Inzaghi e dei big

Claudio Lotito è arrivato ad Auronzo di Cadore: un’occhiata all’allenamento, un giro negli spogliatoi e in serata la cena con la squadra. Due giorni dopo l’arrivo di mister Inzaghi anche il patron biancoceleste è giunto sotto le Tre Cime di Lavaredo e la sua visita non è solo di presenza ma di sostanza. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti il presidente avrà il suo bel da fare in questi giorni e le priorità si chiamano rinnovi. Il primo in cima alla lista è quello di mister Inzaghi: il tecnico ha il contratto in scadenza nel 2021, Lotito vorrebbe blindarlo per non rischi. Altri due rinnovi importanti su cui si discuterà in questi giorni sono quelli di Immobile, che vorrebbe arrivare a guadagnare poco meno di 5 milioni ed Acerbi, per cui la situazione sembra in salita. Da rivedere anche gli accordi con Luiz Felipe, mentre per quello di Luis Alberto manca solo l'ufficialità. Il patron avrà il suo bel da fare in Veneto.